Президент Владимир Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение, назвав такой формат нецелесообразным. Об этом он заявил в ходе открытого урока, прямая трансляция которого ведется в группе Минпросвещения во «ВКонтакте».

«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний», — сказал Путин, подчеркнув, что планов о полном переходе на дистанционное обучение в России нет.

Вместе с тем глава государства отметил, что полученный в период пандемии опыт дистанционного образования должен быть использован в дальнейшем.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возвращение школьников к дистанционному обучению в случае, если ситуация с коронавирусом обострится, как при других респираторных инфекциях. При этом она указала, что на данный момент ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очном формате.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — на время перешли на дистанционное обучение. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) провести в формате онлайн не представилось возможным, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова. Госэкзамены и защиты дипломных работ в большинстве вузов прошли удаленно. В новом учебном году, который наступил 1 сентября, российские школьники будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс будет организован с ограничениями.