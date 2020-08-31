В России допустили возвращение к дистанционному обучению

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возвращение школьников к дистанционному обучению в случае, если ситуация с коронавирусом обострится, как при других респираторных инфекциях. Об этом она заявила в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

При этом глава ведомства указала, что на данный момент ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очном формате. «Снижение определенное продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек и с ними работаем», — сказала Попова.

Отвечая на вопрос о возможности второй волны инфекции, Попова заявила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.

Ранее в Минздраве России рекомендовали родителям школьников доступно и наглядно донести до ребенка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер. Кроме того, следует на собственном примере показывать детям их соблюдение. Также важно контролировать, чтобы ребенок соблюдал меры личной гигиены.

Школьные занятия в этом учебном году будут проводиться по новым правилам. В частности, в школах отменят единый звонок, вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В учебных учреждениях откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей. Родителей в школы без острой необходимости пускать не будут, все собрания будут проводиться в режиме онлайн.