Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

Вся система образования в России возвращается к привычной работе после пандемии, но некоторые ограничения останутся и их необходимо соблюдать, заявил президент Владимир Путин в ходе открытого урока в День знаний. Запись урока доступна на странице Министерства просвещения во «ВКонтакте».

Всероссийский открытый урок «Помнить — значит знать» посвящен 75-летию Великой Победы. По данным «Интерфакс», урок смотрят больше пяти миллионов учащихся из 40 тысяч школ страны.

Путин пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость.

Президент неоднократно говорил, что необходимо хранить историческую правду, в частности о победе в Великой Отечественной войне.

В новом учебном году, который наступил 1 сентября, российские школьники будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс будет организован с ограничениями. Так, родителей в образовательное учреждение свободно пускать не будут, родительские собрания будут проводиться в режим онлайн.