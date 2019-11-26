Путин дал россиянам совет по выбору профессии

@RIAKremlinpool / Telegram

Президент России Владимир Путин озвучил совет по выбору профессии, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool во вторник, 26 ноября.

«Должно быть что-то внутри, щелкнуть должно что-то», — сказал глава государства, добавив, что выбор профессии — это сложный путь.

В декабре прошлого года российский лидер, выступая на открытом уроке в Ярославле, признался, что удовлетворен своим выбором профессии.

В феврале того же года Путин предложил запустить проект для профессиональной ориентации учащихся старших классов.

Ранее президент заявлял, что молодые люди должны определяться с профессией как можно раньше. По его словам, так в их распоряжении будет больше времени для совершенствования.

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