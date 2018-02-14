Путин предложил помочь школьникам с выбором профессии

Президент России Владимир Путин предложил запустить проект для профессиональной ориентации учащихся старших классов. Об этом сообщает ТАСС в среду, 14 февраля.

«У меня есть мысль — создать еще один проект для совсем молодых наших граждан, для учеников от шестого до 10-го класса, "Билет в будущее" можно его назвать», — заявил он.

Президент предлагает разделить проект на три этапа. На первом школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес через интернет, на втором — принять участие в работе в центрах компетенции, а на третьем — получать гранты на приобретение опыта по профессии непосредственно в учреждениях или в компаниях.

«Любовь к своей профессии предполагает желание передать свои знания тем людям, которые в состоянии, которые достойны того, чтобы в будущем этой профессии развивать ее дальше», — заявил он.

По словам главы государства, проект будет стоить примерно один миллиард рублей в год. Принять участие в первом этапе проекта смогут около 100 тысяч школьников.

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