Путин призвал ликвидировать вторую смену в российских школах к 2025 году

Президент Владимир Путин заявил, что к 2025 году стране нужно избавиться от второй смены в школах, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас, к сожалению, до сих пор еще в некоторых местах в три смены дети в школу ходят, а во многих местах — в две смены. И у нас стоит задача — она совершенно практическая, конкретная — к 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах и закрыть эту проблему», — сказал Путин на встрече в столичном Гостином дворе с доверенными лицами на грядущих президентских выборах.

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Выступая на мероприятии в качестве кандидата-самовыдвиженца, российский лидер прокомментировал серию нападений в российских школах, связав их с видеороликами об аналогичных акциях в США, а также пошутил над своим отсутствием в списке врагов США, опубликованном американским Минфином.

В апреле прошлого года замглавы Минобрнауки Ирина Кузнецова сообщила, что более двух миллионов российских детей учатся в требующих капитального ремонта зданиях. Во многих из них туалет расположен на улице.

Два из 15 миллионов школьников занимаются во вторую смену, а девять тысяч — в третью. По словам Кузнецовой, ежегодно в первые классы приходит на 400 тысяч человек больше, чем годом ранее.

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