В Минобрнауки посетовали на тысячи российских школ с туалетом на улице

Более двух миллионов детей учатся в требующих капитального ремонта зданиях, во многих из которых туалет располагается на улице. Об этом на Московском международном салоне образования заявила заместитель главы Минобрнауки Ирина Кузнецова, сообщает РИА Новости.

«В стране сейчас, в XXI веке, почти четыре тысячи деревянных школ. Зданий, требующих капитального ремонта, больше пяти тысяч, в них учатся почти два миллиона детей. Аварийных зданий — 436», — отметила чиновница.

В настоящее время в России работает 43 тысячи школ, в которых учатся 15 миллионов детей. Два миллиона школьников занимаются во вторую смену, а девять тысяч — в третью. Как отметила Кузнецова, ежегодно в первые классы приходит на 400 тысяч человек больше, чем годом ранее.

8 февраля вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства, заметила, что прирост учащихся является серьезной нагрузкой на школы. В 2016 году на реализацию программы по строительству новых школ было выделено 25 миллиардов рублей. В результате за прошлый год появилось 167 тысяч новых учебных мест. По словам Голодец, не хватает еще около шести миллионов мест.