В Минобрнауки оценили возможность полного перехода вузов на удаленку

Полная реализация перехода на удаленку в российских вузах невозможна, так как цифровые технологии ограничены, несмотря на все их возможности. Так введение дистанционной работы в высших учебных заведениях оценили авторы аналитического доклада «Уроки "стресс-теста": вузы в условиях пандемии и после нее», подготовленном по инициативе Минобрнауки, передает РИА Новости.

Согласно докладу, для эффективного использования дистанционных технологий нужна необходимая компетенция преподавателей, студентов и других работников учебных заведений, а также «особая организация образовательного процесса», эффективных и удобных технологических решений. В документе также сказано, что анализ ситуации поможет сделать новый шаг к повышению конкурентоспособности высшего образования в России.

25 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии коронавируса. Дистанционное обучение будут использовать во время вспышек простудных заболеваний, которые происходят в России осенью и весной. Музаев объяснил, что Рособрнадзор хочет дать возможность тем, кто остается дома из-за болезни, не просто посетить урок, но и поучаствовать в нем. Он уточнил, что полное доведение системы «до ума» займет несколько лет.

В России за весь период пандемии выявили 667 883 случая коронавируса, умерли 9 859 человек, выздоровели 437 893.

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