Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзрра Анзор Музаев, передает ТАСС.

Онлайн-обучение будет использоваться во время вспышек простудных заболеваний в России, которые всегда происходят осенью и весной, уточнил Музаев. Он объяснил, что Рособрнадзор хочет дать возможность тем, кто остается дома из-за заболеваний, не просто посетить урок, но и поучаствовать в нем.

Музаев добавил, что на полное доведение системы «до ума» уйдет несколько лет, но эту работу надо проделать.

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