В России предложили снова закрыть границы с Великобританией

России следует снова закрыть границы с Великобританией из-за роста числа заражений коронавирусом в этой стране. С подобным предложением выступил первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, в Великобритании в настоящее время наблюдается «по сути, вторая волна» распространения инфекции. В этих условиях новое закрытие границ между странами станет разумным ходом, считает он.

«Это должны специалисты сказать, когда надо закрываться — сегодня, завтра. Но я в принципе имею в виду, что если у них там эпидемия нарастает, то мы должны от них отгородиться», — пояснил Тумусов.

Россия возобновила регулярные авиарейсы с Великобританией с 1 августа. 18 сентября британский премьер-министр Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией, и допустил, что власти могут снова ввести национальный карантин. Отмечалось, что за сутки с 17 на 18 сентября прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании стал рекордным с 8 мая.