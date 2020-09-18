Россия возобновит авиасообщение еще с несколькими странами

Россия возобновляет авиасообщение еще с несколькими странами, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

С 21 сентября возобновится авиасообщение с Белоруссией (Минск), Казахстаном (Нур-Султан) и Киргизией (Бишкек). С 27 сентября — с Южной Кореей (Сеул).

В сообщении оперативного штаба указывается, что рейсы в эти страны будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

Там также напомнили, что в последние дни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует рекордные показатели прироста числа заразившихся коронавирусом в мире. Негативная тенденция отмечается практически повсеместно — в некоторых странах текущие статистические показатели заболеваемости уже превышают пиковые значения марта-апреля текущего года. В свзяи с этим штаб рекомендовал россиянам тщательно взвешивать все обстоятельства при планировании отдыха за границей.

3 сентября Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ. Пассажирские перевозки в вышеуказанные государства будут осуществляться несколько раз в неделю.

C 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Сначала полеты выполняли только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В список затем попали Новосибирск, Калининград и Казань. В первую очередь Россия возобновила перелеты с Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, была открыта государственная граница с Абхазией.