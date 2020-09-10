Раскрыты схемы вылета россиян в закрытые во время пандемии страны

Эксперты раскрыли схемы вылета россиян в страны, закрытые во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как напоминает издание, согласно распоряжению правительства, с июня граждане могут пересекать границу с целью работы, учебы, ухода за больными родственниками или госпитализации. Последний способ используется особенно активно — люди отправляются за рубеж с помощью приглашений, отправленных им клиниками или санаториями с медицинской лицензией.

«В конце августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратила внимание на рост числа организаций, выдающих фальшивые справки о прохождении лечения (...) Стоимость услуги варьируется от 2 до 60 тысяч рублей», — отмечают авторы статьи.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов в беседе с журналистами заявил, что запретить россиянам выезд при наличии соответствующей справки невозможно: информация о наличии заболеваний у людей относится к сведениям, которые «запрещено распространять без согласия пациента». По этой причине пограничники не могут установить наличие или отсутствие у человека показаний для заграничного лечения.

Для того, чтобы улететь за рубеж, россияне чаще всего используют стыковочные рейсы, появившиеся с возобновлением авиасообщения между Москвой и Стамбулом. По данным сервиса Aviasales, особым спросом пользуются рейсы из Стамбула в Черногорию, Азербайджан, Украину, Киргизию, Узбекистан, Казахстан и Италию.

Представители сервиса OneTwoTrip отметили, что пересадку в Стамбуле чаще всего делают туристы, направляющиеся в Баку, Подгорицу, Сеул, Загреб и Тирану. В «Туту.ру» среди прочих направлений выделили Белград, Тель-Авив, Хургаду и Бейрут.

Также, по словам гендиректора Center Travel Ирины Мамаевой, для вылета за границу россияне пользовались вывозными рейсами, билеты на которые можно было приобрести при наличии документов, позволяющих въезд в желаемую страну.

Кроме того, как рассказал руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко, россияне пользуются услугами бизнес-авиации, полеты которой не ограничены официально. Самыми популярными направлениями у россиян оказались Лондон и Ницца.

3 сентября в России объявили о возобновлении авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с тремя новыми странами. Среди них оказались Египет, Мальдивская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь россиянам официально доступны поездки в Турцию, Танзанию, Абхазию, Великобританию, Швейцарию и вышеперечисленные государства.

Помимо этого, россияне уже могут путешествовать в Хорватию, Белоруссию, Черногорию, Сербию, Мексику, Болгарию, Кубу, Грецию и Доминикану, однако об официальном запуске транспортного сообщения в эти страны пока не сообщалось.

Россия 27 марта приостановила авиасообщение со всеми государствами в связи с распространением коронавирусной инфекции. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.