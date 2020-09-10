У россиян появился шанс отдохнуть на море в бархатный сезон за 17 тысяч рублей

У российских туристов появился шанс отправиться в бархатный сезон на море и отдохнуть бюджетно. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен аналитической службы Ассоциации туроператоров России.

Согласно информации портала, средняя стоимость недельного тура с заездом 12–18 сентября на двоих составляет около 17 тысяч рублей с включенным перелетом из Москвы, проживанием и питанием.

Так, на курортах Крыма и Краснодарского края цены колеблются в диапазоне от 16,7 до 23,6 тысячи рублей, в Калининградской области отпуск на указанных условиях обойдется примерно в 16,3 тысячи рублей, на Алтае — 32,5 тысячи, а на Байкале — 64,4 тысячи.

При этом в Абхазии можно отдохнуть как минимум за 22,3 тысячи рублей, а самый дешевый тур в Турцию по системе «все включено» предлагается купить за 28,9 тысячи рублей на двоих.

Отмечается, что в целом цены на отдых в указанные сроки значительно снизились по сравнению с данными за предыдущую неделю.

9 сентября российская туристка сравнила преимущества отдыха в Сочи и Крыму во время бархатного сезона. Как отметила девушка, основной причиной поехать в Сочи может быть транспортная доступность — добраться туда «проще, быстрее и дешевле».

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