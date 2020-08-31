Россияне оплатили отдых в роскошном отеле Турции и оказались на улице

Российские туристы отправились в отпуск в роскошный отель Турции во время пандемии коронавируса и оказались выдворены на улицу. Об этом потерпевшая Яна Артюх из Липецка рассказала Life.ru.

По словам путешественницы, они с мужем приобрели путевку у туроператора — за размещение в пятизвездочной гостинице в Кемере они заплатили более 130 тысяч рублей. Однако по приезде супруги выяснили, что в отеле их бронь не числится.

«Нам предложили ужасную альтернативу: отель, который находится рядом с Кемером. Он хоть и пятизвездочный, но не тянет даже на "тройку". (...) В конечном счете они нас с охраной в пять часов вечера выгнали», — пожаловалась Артюх и заявила, что намерена обратиться в суд по факту произошедшего.

В результате россияне смогли заселиться в другую гостиницу, но только спустя три дня — они уверены, что столкнулись с мошеннической схемой, согласно которой туристам продают один отель, а по факту заселяют в более дешевый, забирая разницу себе.

В свою очередь, замдиректора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов сообщил, что подобные ситуации, как правило, происходят ввиду невнимательности самих отдыхающих. «Единственный способ не попасть в такую ситуацию — это заранее изучить условия договора», — заключил он, добавив, что потерпевшая «по суду ничего не выиграет».

Ранее жена российского телеведущего и шоумена Александра Реввы Анжелика, отдохнувшая в Турции при пандемии коронавируса, высказалась о сложностях во время отпуска. Она заявила, что стоимость размещения в отеле в Бодруме, в котором она остановилась, не соответствовала уровню оказываемых услуг.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания, Турция и Танзания.

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