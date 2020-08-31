Жена Реввы высказалась о сложностях отдыха в Турции

Жена российского телеведущего и шоумена Александра Реввы Анжелика, отдохнувшая в Турции при пандемии коронавируса, высказалась о сложностях во время отпуска. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Ревва уточнила, что она «не самый большой фанат» турецких курортов и отдыхает на них лишь второй раз.

«Конечно, здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно таким, как я, у которых диплом в Hospitality Industry (гостиничное дело — прим. «Ленты.ру»). Пока не наведу порядок, отдыхать мне очень сложно», — сообщила она.

Кроме того, в комментариях к посту жена шоумена заявила, что стоимость размещения в отеле в Бодруме, в котором она остановилась, не соответствовала уровню оказываемых услуг. «Цена — качество! Об этом мой пост. Если вы дерете, то соответствуйте», — заключила Ревва, подчеркнув, что турецкие отельеры «расслабились».

28 августа отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о том, что курорты не готовы к наплыву туристов. По словам судебного обозревателя Марии Локотецкой, турки не справляются с огромным потоком приезжих, и это влияет на качество питания.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания, Турция и Танзания.