Отдохнувшие в Турции россияне рассказали о казусах во время отпуска

Российские туристы, отдохнувшие на курортах Турции во время пандемии коронавируса, рассказали о казусах во время отпуска. Об этом TourDom.ru сообщили представители турагентств.

По их словам, большинство россиян остались довольны отдыхом и практически не заметили никаких изменений, однако некоторые ситуации все же «испортили общую картину».

К примеру, казусы случаются в объектах размещения из-за нехватки сотрудников и неслаженности работы с учетом новых требований — в ресторанах и при заселении образуются очереди и возникают спорные ситуации. «Моих туристов три часа не заселяли, а потом дали неубранный номер, где все было разбросано», — рассказала представительница турагентства.

«В ресторане [еду] накладывает повар. Это не очень удобно. Например, я беру маслины: три таких, три других и три еще каких-нибудь. А когда у тебя очередь за спиной с протянутыми тарелками, просишь положить что-нибудь одно. Мелочь, а вот отпечаток откладывается», — заметила руководитель тульского турагентства «Меридиан-Тур» Регина Крымова.

В свою очередь директор московского турагентства Наталья Котельникова заявила, что многие отдыхающие уже адаптировались к новым условиям. «Очереди есть, но люди как-то приспособились: или приходили к самому открытию ресторана, или, наоборот, ближе к концу», — пояснила она.

Ранее российским туристам, которые возвращаются домой из отпуска в Турции, раскрыли способы избежать проблем при пересечении границы. По информации генерального консульства России в Анталье, в последнее время отечественных путешественников стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля в связи с обнаружением в их багаже запрещенных предметов.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания, Турция и Танзания.

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