В Турции выявили рекордный суточный прирост случаев коронавируса

В Турции выявили рекордный за последние несколько месяцев суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Об свидетельствуют данные Минздрава страны, пишет РИА Новости.

Так, число заболевших коронавирусом в стране за последние сутки выросло на 1517 — это самый большой суточный прирост числа заболевших с 15 июня. Кроме того, умерли 36 пациентов. Это наибольшее число смертей с 17 мая. «Вылечились сегодня 1017 пациентов, всего — 241 809», — рассказал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

При этом днем ранее он сообщил о выявлении за сутки 1491 случая коронавируса и 26 скончавшихся пациентах.

Ранее российская туристка, в числе первых отдохнувшая в Турции после возобновления авиасообщения, рассказала о новых запретах на местных курортах, введенных на фоне пандемии коронавируса. По ее словам, некоторые туристические сервисы, к примеру в Бодруме, в настоящее время недоступны из-за ограничений, введенных после вспышки COVID-19. В целом, заметила туристка, руководство турецких отелей строго следит за регулярным проведением термометрии, дезинфекцией всех стульев и лежаков, а также за соблюдением социальной дистанции.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.