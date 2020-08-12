Россиянам рассказали о защите отдыхающих от коронавируса в Турции

Российским туристам рассказали о мерах безопасности в отношении отдыхающих в Турции во время пандемии коронавируса. Своими наблюдениями гид-экскурсовод Рейхан Гюльхисар поделилась в эфире программы «Царьград. Главное» на телеканале «Царьград».

Как отметила Гюльхисар, на курортах строго следят за соблюдением ограничений: туристам измеряют температуру в общественных местах и напоминают о необходимости носить маски и дезинфицировать руки.

«Везде вы будете это видеть (...), это уже норма жизни в стране. Отели заполнены на 30-60 процентов из-за соблюдения социальной дистанции», — рассказала экскурсовод.

По ее словам, в случае, если у туриста обнаружат высокую температуру, его направят в медучреждение, где проведут бесплатное тестирование. Если человек окажется здоров, ему предложат вернуться в отель, если нет — отправиться на лечение. По прилете на курорты туристы могут оформить бесплатную медицинскую страховку, подчеркнула экскурсовод.

Ранее сообщалось, что первые россияне, побывавшие на курортах Турции после возобновления авиасообщения, рассказали об изменениях в отдыхе на фоне пандемии. По их словам, к новым мерам профилактики, относится измерение температуры при заселении и посещении SPA, а также на входе в ресторан. Сотрудники отеля ходят в масках, туристов же носить их никто не обязывает, но им предлагают обрабатывать руки антисептиками, расставленными во всех общественных местах.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

По последним данным, всего в Турции зарегистрировано более 243 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 224,9 тысячи человек, более 5,8 тысячи скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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