Первые побывавшие на курортах Турции россияне рассказали об изменениях в отдыхе

Первые россияне, побывавшие на курортах Турции после возобновления авиасообщения, рассказали об изменениях в отдыхе на фоне пандемии коронавируса. Замечания туристов приводит портал Ассоциации туроператоров России.

Как отметил автор материала, остановившийся в одном из пятизвездочных отелей под Кемером, пока загрузка объекта составляет примерно 30–40 процентов, а на следующей неделе достигнет 65 — больше гостей заселять нельзя согласно новым правилам.

Сам сезон, по словам отельеров, в этом году будет удлиненный — до конца ноября. «Туристы смогут получить тот отдых, к которому они привыкли. Ограничения нельзя назвать серьезными, они не будут сковывать гостей», — отметил менеджер по маркетингу сети отелей Ялчын Бюйюккескин.

К введенным на фоне пандемии мерам профилактики, в частности, относится измерение температуры при заселении и посещении SPA, а также на входе в ресторан. Сотрудники отеля ходят в масках, туристов же носить их никто не обязывает, но им предлагают обрабатывать руки антисептиками, расставленными во всех общественных местах.

Кроме того, в ресторанах теперь соблюдается социальное дистанцирование — столики расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Система «шведский стол» функционирует с небольшими изменениями: еда находится за стеклом, и туристы не берут ее самостоятельно, а заказывают у официанта. Подходить к предложенным блюдам, отметил автор, как и раньше «можно сколько угодно раз и просить положить больше или меньше».

«Новая система нас не напрягает. Напротив, мы стали более тщательно выбирать блюда, не берем лишнее», — поделилась впечатлениями одна из отдыхающих российских семей. Номера в отелях, отмечается в статье, выглядят обычно, с «крайне незначительными» изменениями: средствами для обработки рук и полотенцами в индивидуальных упаковках. Кроме того, лифты в гостиницах теперь дезинфицируются каждые полчаса.

Также временные ограничения действуют в SPA (там могут находиться одновременно до десяти гостей, то есть, 40 процентов от обычной загрузки) и на пляжах (расстояние между лежаками увеличено до 2,5 метра).

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. После открытия для туристов в стране ввели новые правила въезда иностранцев, в том числе россиян: к ним относится процедура выявления заболевших пассажиров в аэропорту и их тестирования при необходимости.

По последним данным, всего в Турции зарегистрировано более 237 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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