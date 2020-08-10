В Турции уточнили новые правила въезда для россиян

В Турции уточнили новые правила въезда иностранных туристов, в том числе россиян, на территорию страны и алгоритм действия местных властей в их отношении в условиях предотвращения рисков распространения коронавируса. Соответствующую памятку опубликовало посольство России в Анкаре, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

В частности, в документе прояснили процедуру выявления заболевших пассажиров в аэропорту — после первичной термометрии путешественников с повышенными показателями отправят на осмотр к врачу и повторно замерят им температуру тела, а затем при необходимости проведут бесплатный ПЦР-тест и примут решение о госпитализации или изоляции.

«Из этого следует, что "автоматически", просто из-за соседства с заболевшим, без тестов, никого в обсерватор не отправят», — указано в тексте. Также отмечается, что «отель не превратится в изолятор» в случае, если турист заболеет уже в процессе отдыха — поголовная проверка и принудительная госпитализация всех постояльцев и сотрудников объектов размещения в таких случаях не предусмотрена.

Вдобавок утверждается, что, несмотря на действующие предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях, режим их использования на территориях отелей не регламентирован.

9 августа россияне, находящиеся в Турции, рассказали о реальной обстановке на курортах страны. Так, в Анталье ответственно подходят к соблюдению мер безопасности — жители и отдыхающие носят средства индивидуальной защиты в общественных местах, стремятся выдерживать социальную дистанцию, а также чаще мыть руки.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано более 237 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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