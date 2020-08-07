Вернувшаяся из Турции россиянка пожаловалась на несоблюдение санитарных мер

Побывавшая в Турции россиянка пожаловалась на несоблюдение санитарных мер в аэропортах. Своим отзывом туристка Анна Безикова поделилась в группе «Турция Аланья Махмутлар. Начало новой жизни» в Facebook.

Как отметила путешественница, в августе она вернулась в Москву из турецкой Аланьи — на выбранном ею рейсе из Газипаши не применялось никаких мер безопасности, кроме обязательного ношения масок.

«В Стамбуле хотели пройти тест на COVID-19 — отказали. Сказали, что делают его минимум шесть часов, цена 220 лир (2211 рублей — прим. «Ленты.ру»), и получать надо бумажкой в руки», — написала Безикова.

Затем, по прилете во Внуково, по ее словам, у пассажиров также не проверяли температуру, основным требованием было «быстро заполнить анкеты» с указанием имени туриста и его контактных данных. «Про тест нам так никто и не сказал, что его сдавать надо в течение 72 часов. Поэтому мы и не знаем, сдавать его в Москве или нет», — подытожила девушка.

Ранее своим отзывом от перелета в Турцию поделился россиянин, отправившийся в страну первым рейсом. По словам туриста, летавшего 1 августа из Москвы в Стамбул, все процедуры в аэропортах обоих городов занимают «минимальное количество времени», поскольку в терминалах пока мало туристов.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано более 237 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.

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