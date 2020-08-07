Еще одна страна открыла границы для россиян

Кения открыла границы для российских туристов. Соответствующий документ опубликован на сайте аэропорта Найроби.

В документе содержится список из 126 стран, для граждан которых с августа отменяется обязательный карантин по прилете. Россия находится в нем на 93-й строчке.

Как говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), для того, чтобы попасть в Кению, россиянам необходимо получить электронную визу, стоимость которой составляет 50 долларов США. По прибытии туристы должны иметь при себе ее распечатанное подтверждение.

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Также визу можно получить по прилете, документ обойдется в ту же сумму, и его нужно будет оплатить наличными. Кроме того, прибывающему в Кению туристу необходимо иметь при себе достаточное количество средств для покрытия своего пребывания — не менее 500 долларов.

Также, согласно новым правилам, для прилета в африканскую страну у россиян должна быть справка об отрицательном результате теста на COVID-19, полученная в медицинской лаборатории не более чем за 96 часов до прибытия. Документ необходимо составить на английском языке (по крайней мере, он должен содержать слово Negative).

В случае, если у туриста не будет справки об отсутствии коронавируса, ему придется вылететь обратно или пройти 14-дневный карантин в специально отведенном для этого отеле за свой счет.

Отмечается, что добраться из России до Кении пока возможно только на стыковочных регулярных рейсах с пересадкой в Стамбуле. Оттуда в Найроби летают рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Билеты в Кению, подсчитали эксперты АТОР, стоят дешевле, чем в соседнюю открытую для россиян Танзанию.

Ранее стало известно об открытии для россиян Черногории. Курорты европейской страны начнут принимать туристов без ограничений с 7 августа.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа — Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).