Названа дата открытия Черногории для россиян

Черногория откроется для россиян с 7 августа. Такую дату назвали на сайте правительства европейской страны.

Как отмечается, 6 августа правительство Черногории включило Россию «зеленый список» стран, граждане которых могут без ограничений попадать на ее территорию. В перечень также вошел ряд других государств, в том числе, членов Европейского союза, а также Азербайджан, Белоруссия и Украина.

Согласно правилам, туристу следует иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанную не менее чем за 72 часа до прилета в страну.

Черногория объявила об открытии границ для россиян 4 августа. Отмечалось, что гражданам России и Азербайджана разрешается въезд на территорию страны без дополнительных условий, в том числе, карантина. В то же время данных о возобновлении прямого авиасообщения между странами до последнего времени не было — попасть в Черногорию из России можно было с пересадкой в Турции.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).