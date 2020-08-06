Отправившийся в Турцию первым рейсом россиянин рассказал об особенностях поездки

Отправившийся в Турцию первым рейсом россиянин поделился впечатлениями от перелета и рассказал об особенностях и сложностях поездки после возобновления международного авиасообщения. О путешествии главного редактора проекта «Туту Сюжеты» Тимура Юсупова говорится в материалах компании, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По словам Юсупова, летавшего 1 августа из Москвы в Стамбул, все процедуры в аэропортах обоих городов занимают «минимальное количество времени», поскольку в терминалах пока мало туристов.

«Регистрация, пограничный контроль и досмотр в аэропорту проводятся за считанные минуты: от входа в аэропорт Внуково до "чистой зоны" можно уложиться в 15 минут. При этом в международном терминале все было закрыто, в том числе не работали вендинговые автоматы. К услугам пассажиров — кафе и два магазина Duty Free», — отметил он.

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При этом, добавил путешественник, в самом самолете было много людей, и масочный режим соблюдала только половина из них. Аналогичная ситуация наблюдалась в московском аэропорту, но при этом в пустом терминале можно было соблюдать не полутораметровую, а «50-метровую» дистанцию.

«В аэропорту Стамбула людей больше, чем в Москве, но паспортный контроль занимает меньше минуты: пассажиры сдают анкеты и получают штамп в паспорт. Измерений температуры или каких-то иных процедур не проводилось», — рассказал главред проекта. В самой Турции, по его словам, отменили карантин для туристов. Меры предосторожности в отелях соблюдаются по-разному: в некоторых могут попросить заполнить анкету о состоянии здоровья, а также измерить температуру на входе, в других этого не происходит.

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«На пляжах, в ресторанах и отелях носить маски не требуют, музеи пока остаются закрытыми. Во многих местах по городу расставлены антисептики, и можно в любой момент обработать руки. Ходить по улицам нужно в масках, за их отсутствие грозит крупный штраф», — отметил Юсупов, подчеркнув, что многие горожане и туристы носят маски на подбородке, и у полиции «нет к ним претензий».

По прилете обратно во Внуково, продолжил он, сотрудники Роспотребнадзора раздают туристам анкеты и на выходе из самолета измеряют температуру тепловизором. После этого все прилетевшие в Россию обязуются в трехдневный срок сдать тест на COVID-19 и приложить его результаты к еще одной анкете на портале Госуслуг.

5 августа стало известно, что в первый день запуска международных рейсов из Москвы вылетели более 2,3 тысячи пассажиров. Большая часть туристов отправилась в Стамбул и Лондон.

Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа — Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.

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