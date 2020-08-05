Объяснена реальная ситуация с коронавирусом на курортах Турции

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) после сообщений о резком росте числа зараженных коронавирусом на курортах Турции объяснили сложившуюся ситуацию и раскрыли реальную статистику заболеваемости в стране. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.

Согласно данным портала, в действительности никаких указаний в заявлении главы местного минздрава Фахреттина Коджи, о котором идет речь, на вспышку COVID-19 в турецких городах нет, и информационным поводом стала «элементарная ошибка перевода».

«Возможно, некоторых могло ввести в заблуждение использованное в оригинале слово tatil — но это здесь не "курорт", а всего лишь "место отдыха" (в контексте праздника Курбан-Байрам — любое, то есть парк, сквер, набережная и прочее, то есть "там, где отдыхают, празднуют")», — указано в сообщении.

Представители АТОР добавили, что высказывания министра напрямую связаны с прошедшим праздником, во время которого, по его мнению, жители Турции массово пренебрегали мерами безопасности в условиях пандемии.

Кроме того, отмечается, что на данный момент говорить о новой вспышке заболеваемости коронавирусом в Турции нельзя — об этом в том числе свидетельствуют незначительные колебания в графиках ежедневно фиксируемых случаев инфицирования и выздоровления.

5 августа Коджа заявил, что на местных курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом. При этом в конце июля он допускал введение новых ограничительных мер в Турции из-за роста случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны. После этого сообщалось, что в Турции возмутились заявлением министра — в стране не верят официальной статистике.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Турции зафиксировано более 235 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 218 тысяч выздоровевших пациентов, 5,8 тысячи носителей инфекции скончались.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.

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