В Турции сочли бредом данные о резком росте числа заражений коронавирусом

В Турции возмутились заявлением главы местного минздрава о том, что на курортах страны после открытия границ с Россией резко возросло число заражений коронавирусом. Об этом TourDom.ru рассказала собственный корреспондент Мария Шекер.

По ее словам, в стране не верят официальной статистике и наблюдают неоднозначные совпадения — в частности, за последние несколько дней в графе прироста инфицированных заметили цифры, соответствующие числу выздоровевших пациентов за предыдущий день.

Вдобавок показатели роста заражений держатся долгое время на одном и том же уровне — в диапазоне от 942 до 1083. «На 90 человек больше, чем вчера, с учетом 83 миллионов живущих в стране. Это огромный прирост? Многие здесь считают, что это бред», — отметила Шекер.

По словам руководителя сообщества «Турция Аланья Махамутлар» в Facebook Владимира Хотько, новости о повторной вспышке заболеваемости вызвали «жаркие дискуссии среди местного населения». «Люди до сих пор разделены: одни убеждены, что опасность вируса преувеличена, другие уже объявили "вторую волну"», — пояснил он.

Собеседник портала добавил, что ситуация с ростом числа зараженных COVID-19 была вполне ожидаемой и связана, вероятно, не столько с началом туристического сезона, сколько с отменой ограничений и массовым игнорированием надлежащих мер безопасности местными жителями.

5 августа глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что на местных курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом. Министр отметил, что Турция должна приложить все силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных. При этом в конце июля Коджа допустил введение новых ограничительных мер в Турции из-за роста случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.

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