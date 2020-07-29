Любимый курорт россиян допустил введение новых ограничений из-за коронавируса

В Турции, признанной одним из любимых курортов россиян, допустили введение новых ограничительных мер из-за роста случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны. Об этом сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

По его словам, накануне, 28 июля, число выявленных случаев коронавируса в стране увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных.

Коджа отметил, что пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, однако волна еще продолжается. При этом в центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, рост числа случаев коронавируса постепенно увеличивается. «Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», — сказал министр.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Первыми странами, с которыми Россия восстановит перелеты, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). По данным источника ТАСС, следующими государствами, доступными для российских туристов, могут стать Мальдивы и Южная Корея.