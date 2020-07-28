Россиянам рассказали об опасности на отдыхе в Турции

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности на отдыхе в Турции. Его слова приводит Newinform.

Онищенко призвал россиян воздержаться в ближайшее время от отдыха в Турции. «Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная», — сказал он.

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Также Онищенко отметил, что ситуация может измениться в любой момент, и напомнил, как в марте россияне не могли вернуться на родину самостоятельно. «Зачем это нужно? Лучше побыть в России, тут сейчас спокойнее и безопаснее», — заключил он.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.

27 июля вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предположил, что в ближайшее время для авиасообщения с Россией может быть открыт Тунис.