Спрогнозировано открытие еще одной страны для авиасообщения с Россией

В ближайшее время для авиасообщения с Россией, ограниченного на фоне принятых из-за пандемии коронавируса мер, может быть открыта еще одна страна. Таким мнением в беседе с TourDom.ru поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, «с большой долей вероятности» прогнозируется возобновление рейсов в Тунис. «Это очень востребованное направление с отличным соотношением цены и качества, инфраструктурой отдыха и реабилитации», — пояснил эксперт.

Кроме того, последними новостями о данном маршруте массово интересуются представители туристических компаний. При этом россияне по-прежнему остаются в «красной» зоне по ситуации с распространением COVID-19 и лишены права въезда в Тунис.

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Отмечается, что также в списке наиболее востребованных среди путешественников стран числятся ОАЭ, Греция, Кипр, Таиланд и Доминикана.

Ранее сообщалось, что туроператоры выявили шквальный спрос среди российских туристов на поездки в Танзанию — по одному из заграничных направлений, которые станут доступными для авиаперелетов в ближайшее время. Количество звонков от путешественников, интересующихся данным маршрутом, многократно увеличилось после объявления списка стран, готовящихся к возобновлению авиасообщения с Россией.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля сообщил о возобновлении международного авиасообщения в России с 1 августа. Он отметил, что на начальном этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми доступными для перелетов странами станут Великобритания, Турция и Танзания. Список будет постепенно расширяться.

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