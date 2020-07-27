Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В мире зафиксировали вспышку нового агрессивного и опасного вируса
Стали известны детали пребывания Ефремова под домашним арестом
Главная соперница Лукашенко выступила за белорусизацию
УПЦ приветствовала бессрочное перемирие в Донбассе
Найдена самая дорогая съемная «двушка» в Москве
В Москве предотвратили массовый расстрел 
Варламов переболел коронавирусом и перечислил его нетипичные симптомы
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
Видео испытаний «уничтожителя» Крымского моста назвали фальшивкой
Новости партнеров

Стало известно о возможности поездок россиян на отдых в еще две страны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Эксперты туристического рынка полагают, что у российских путешественников появится возможность отправиться на отдых в еще две страны помимо тех, с которыми в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение. Об этом стало известно TourDom.ru.

По мнению специалистов, для россиян могут стать доступными Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Эти страны уже объявили о готовности к приему туристов из России. Кроме того, прогнозируется, что отдыхающие с целью отправиться туда воспользуются стыковочными маршрутами из турецкого Стамбула, куда рейсы из России будут запущены уже 1 августа.

«Наша система позволяет мгновенно формировать туры с перелетом через Стамбул на любое направление, в том числе и в ОАЭ. Однако строить масштабные программы на транзитных рейсах невозможно, речь может идти только об индивидуальных заявках», — пояснил гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

Предполагается, что спрос на указанные направления активизируется, когда туда станут доступны прямые перелеты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля сообщил о возобновлении международного авиасообщения в России с 1 августа. Он отметил, что на начальном этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми доступными для перелетов странами станут Великобритания, Турция и Танзания. Список будет постепенно расширяться.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Открытие рейсов в Турцию может дать рестарт туризму в ОАЭ и на Мальдивы
Еще одна страна захотела возобновить авиасообщение с Россией
Популярный европейский курорт раскрыл сроки принятия россиян
Путешествия
Путешествия00:01Сегодня

«Особенно хорошо здесь относятся к русским»

Племена, охота гепардов и вулканы: зачем российским туристам ехать в Танзанию?
12:36Сегодня

Россияне перестали планировать отпуск «вдолгую»

11:36Сегодня

Раскрыты данные о загруженности Крыма и Сочи в бархатный сезон

10:34Сегодня

Перечислены главные причины недовольства отдыхающих на российских курортах

Путешествия00:0415 июля

«Не на публику, а от души»

Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
09:31Сегодня

Не помещающиеся на пляжах туристы в Сочи попали на видео и возмутили местных

22:3825 июля

Иордания откроет международное авиасообщение

18:5325 июля

Еще одна страна захотела возобновить авиасообщение с Россией

Путешествия00:0210 июля

Обитель порока

Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
18:4825 июля

Оценена вероятность заражения коронавирусом в самолете

18:0625 июля

Россияне резко заинтересовались Танзанией

09:5525 июля

Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео

Россия
Россиянин взял сына в отпуск и похитил его второй раз за два года
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
«Мы в России. Здесь такого быть не должно»
Армяне и азербайджанцы — о ночных нападениях в Москве и их связи с боями на границе
Россиян предупредили о наступлении самой жаркой пятидневки года
«Мы даже не понимали, что это»
Как Советский Союз устроил секс-революцию и почему о ней быстро забыли
В Петербурге обнаружили расчлененное тело женщины
Все материалы
Мир
США выдали Британии ирландского террориста
Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США
Американские медики призвали возобновить жесткий карантин
«Для нас это как возвращение Крыма»
Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман
Ураган снес часть стены Трампа на границе с Мексикой
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
В чем иностранные спецслужбы снова обвиняют Москву?
Все материалы
Бывший СССР
Соперник Лукашенко бежал от преследований в Россию
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
На Украине бизнесмена расстреляли на глазах у семилетнего сына
Андрей ЕрмакУкраинский связной
О руководителе офиса президента Украины и его долгах
Ереван назвал спланированной провокацией драки армян с азербайджанцами в Москве
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
Таджикистан призвал Китай бороться с «провокационными» статьями о границе
Все материалы
Экономика
Оценена перспектива строительства газопровода Израиля
Стало известно о давлении США на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Строительству «Северного потока-2» помешала треска
Пошли в обход
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса
Стратегическое отступление
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Все материалы
Наука и техника
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Лесные мстители
 
Возвращение мора
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
Все материалы
Спорт
Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Island 3
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Два российских бойца одержали победы на турнире UFC Fight Island 3
Последний бой
Кто попадет в Лигу чемпионов, какие команды покинут АПЛ — главные интриги заключительного тура
Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»
Июльское обострение
Претенденты на Лигу чемпионов «горят», а борьба за выживание выходит на пик — главное в туре АПЛ
Врач сборной Украины по футболу заразился коронавирусом и умер в 48 лет
Все материалы
Культура
Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Актер сериала «Достоевский» умер в 34 года
Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода
Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
Канье Уэст спросил совета у фанатов по поводу предвыборной гонки
«Пришло время зарабатывать»
 
Netflix отменил съемки турецкого сериала с персонажем-геем
Все материалы
Интернет и СМИ
Ксения Бородина пожаловалась на недовольных туристами крымчан
Блогер провел расследование и попал в полицию
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Познер назвал причину проблем с венами
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Ивлеева раскрыла секрет успешного похудения
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Все материалы
Ценности
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Акула незаметно подплыла к мальчику на мелководье и напала на него
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Бешеная лиса пробралась в дом и укусила лежавшую в кровати женщину
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Мошенник притворялся VIP-клиентами казино и украл десятки тысяч долларов
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»
Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
Больше сотни дельфинов окружили рыбаков и попали на видео
Все материалы
Бывший пилот Формулы-1 разбил редкий McLaren Senna
Ferrari для дачи
Шутинг-брейки на базе суперкаров из Маранелло
«АвтоВАЗ» приступил к отгрузке спецверсии Lada Largus Cross Quest
Пройдёт везде: «Витязь» ДТ-30
На что способен лучший вездеход мира размером с дом и ценой 16 млн рублей? Видео
Старый Lexus LX470 превратили в экспедиционный внедорожник
Ford-лимузин 6x6 из России
В Санкт-Петербурге построили самый большой Форд. Что внутри этого чудовища и как на нем парковаться
Россия оказалась внизу рейтинга стран по доступности бензина
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы