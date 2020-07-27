Стало известно о возможности поездок россиян на отдых в еще две страны

Эксперты туристического рынка полагают, что у российских путешественников появится возможность отправиться на отдых в еще две страны помимо тех, с которыми в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение. Об этом стало известно TourDom.ru.

По мнению специалистов, для россиян могут стать доступными Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Эти страны уже объявили о готовности к приему туристов из России. Кроме того, прогнозируется, что отдыхающие с целью отправиться туда воспользуются стыковочными маршрутами из турецкого Стамбула, куда рейсы из России будут запущены уже 1 августа.

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«Наша система позволяет мгновенно формировать туры с перелетом через Стамбул на любое направление, в том числе и в ОАЭ. Однако строить масштабные программы на транзитных рейсах невозможно, речь может идти только об индивидуальных заявках», — пояснил гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

Предполагается, что спрос на указанные направления активизируется, когда туда станут доступны прямые перелеты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля сообщил о возобновлении международного авиасообщения в России с 1 августа. Он отметил, что на начальном этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми доступными для перелетов странами станут Великобритания, Турция и Танзания. Список будет постепенно расширяться.

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