Еще одна страна захотела возобновить авиасообщение с Россией

Таджикистан стал очередной страной, захотевшей возобновить авиаперелеты в Москву и обратно. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в департаменте информации и печати министерства иностранных дел (МИД) Таджикистана, передает РИА Новости.

Отмечается, что российской стороне уже направили уведомление о подобном решении, но ответа от Москвы пока не поступило. «При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований», — пояснил источник из иностранного ведомства.

В настоящее время между двумя станами совершаются только чартерные рейсы компаниями «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр», благодаря которым оставшиеся на российской территории граждане Таджикистана могут отправиться на родину. Уточняется, что самолеты летают раз в два дня из Москвы в Душанбе тремя рейсами.

Ранее сообщалось, что Южная Корея намерена возобновить авиасообщение с Россией с 1 августа. Согласно заявлению представителей министерства транспорта республик, предполагается, что сперва будет возобновлен один рейс в неделю по маршруту Инчхон — Москва. Первый рейс запланирован на начало следующего месяца.

24 июля вице-премьер России Татьяна Голикова назвала три первые страны, с которыми возобновится международное авиасообщение. По ее словам, туристы смогут отправиться в ближайшее время в Великобританию, Турцию и Танзанию. «Великобритания не закрывала границы, но для всех, кто прилетает, согласно требованиям страны, требуется 14-дневный карантин», — отметила политик.