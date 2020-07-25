Еще одна страна захотела возобновить авиасообщение с Россией

Южная Корея намерена возобновить авиасообщение с Россией с 1 августа. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве транспорта Республики Корея.

Согласно заявлению представителей ведомства, предполагается, что сперва будет возобновлен один рейс в неделю по маршруту Инчхон-Москва. Первый вылет планируется осуществить в начале месяца из Южной Кореи. Отмечается, что детали договоренности все еще обсуждаются.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала три первые страны, с которыми Россия возобновит международное авиасообщение. Ими станут Великобритания, Турция и Танзания. Как пояснила Голикова, перелеты в указанные государства на взаимной основе восстановятся с 1 августа.