Названо условие отказа иностранцам в перелете в Россию

Российские авиакомпании имеют право отказать иностранцам без отрицательного теста на коронавирус в перелете в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму, распространенную Росавиацией.

Согласно документу, иностранных граждан без справки, подтверждающей отрицательный результат исследования методом ПЦР на коронавирус, могут не пустить на борт самолета, направляющегося в Россию. Решение о принятии подобных мер принимает авиакомпания-перевозчик.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала три первые страны, с которыми Россия возобновит международное авиасообщение. Ими станут Великобритания, Турция и Танзания. Как пояснила Голикова, перелеты в указанные государства на взаимной основе восстановятся с 1 августа.