Популярный европейский курорт раскрыл сроки принятия россиян

Барселона рассчитывает возобновить прием российских туристов осенью. Такие сроки раскрыл в беседе с ТАСС советник по туризму мэрии каталонской столицы Шавьер Марсе.

По его словам, сейчас на популярном европейском курорте нет российских туристов, но границы для них могут открыться уже в сентябре-октябре. «Если, конечно, не случится крупной повторной вспышки коронавируса в октябре», — уточнил Марсе.

С этого срока в Европе начнет «нормализоваться присутствие туристов из стран, не входящих в ЕС, в том числе и России».

Марсе также отметил, что российский рынок является стратегическим для Барселоны, поскольку граждане страны занимают третье после США и Китая место по показателю расходов на одного посетителя.

Материалы по теме Между первой и второй Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?

«Российский турист — это турист с высокой покупательской способностью», — сказал советник мэра Барселоны, подчеркнув, что за последние два месяца на курорте не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди приезжих.

По его словам, Барселона начала восстанавливать прием иностранных гостей 15 дней назад, и сейчас там работает лишь 40 процентов отелей. Прогнозировать дальнейшее развитие туризма, отметил Марсе, пока сложно: «Никто не знает, что произойдет через следующие 15 дней».

Испания вновь открыла границы со странами Шенгенской зоны 21 июня (для Португалии — с 1 июля). С 4 июля власти страны начали постепенное открытие границ с государствами, не входящими в состав Евросоюза.

После этого в министерстве здравоохранения страны сообщили о резком скачке случаев заражения коронавирусом. По данным ведомства, после снятия режима повышенной готовности, число инфицирований увеличилось на 400 процентов. Так, с 21 июня в стране было выявлено 18 564 инфицированных, 1154 человека были доставлены в больницы, умерли 99 человек.

По последним данным, всего в Испании зафиксировано 270 166 случаев заражения коронавирусом, 150 376 человек выздоровели, 28 429 скончались.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.