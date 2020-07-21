Испания заявила о резком скачке числа заражений коронавирусом

В Испании за последний месяц, после снятия режима повышенной готовности, число заражений коронавирусом увеличилось на 400 процентов. О резком скачке сообщило министерство здравоохранения страны, его цитирует РИА Новости.

Так, с 21 июня было выявлено 18 564 инфицированных, 1154 человека были доставлены в больницы, умерли 99 человек. Подчеркивается, что в начале месяца на 100 тысяч населения приходилось по 8,76 случая заражения, к 20 июля — 27,39.

Материалы по теме Между первой и второй Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?

Самыми пострадавшими от COVID-19 регионами стали Каталония и Арагон. Жителей там призвали покидать дома только по крайней необходимости. Почти во всех автономных сообществах Испании введено обязательное ношение защитных медицинских масок в общественных местах и на улице. С начала эпидемии там зарегистрировано 265 тысяч случаев заболевания, умерли 28,4 тысячи человек.

В мире, по данным на 21 июля, общее число заразившихся коронавирусом превысило 14,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.