Раскрыты сроки открытия Испании и Италии для россиян

Испания и Италия могут открыться для россиян уже в конце июля. Такие сроки во вторник, 14 июля, раскрыла исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на брифинге в пресс-центре «Национальной службы новостей».

Как отметила Ломидзе, до конца текущего месяца власти Италии и Испании собираются обновить списки стран, чьих граждан они готовы принимать в качестве туристов. Существует вероятность, что в их числе окажется и Россия.

«По предварительной неподтвержденной информации, Россия может войти в список тех стран, которые Италия и Испания готовы будут принимать с определенного момента», — отметила Ломидзе, подчеркнув, что точные даты пока неизвестны.

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На том же брифинге она заявила, что запуск международного авиасообщения в России, прерванного во время пандемии коронавируса, может состояться ближе к концу лета. По словам Ломидзе, в ближайшее время будет принято решение о списке стран, с которыми Россия поэтапно начнет восстанавливать авиаперевозки.

10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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