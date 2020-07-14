Раскрыты сроки открытия Испании и Италии для россиян

Испания и Италия могут открыться для россиян уже в конце июля. Такие сроки во вторник, 14 июля, раскрыла исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на брифинге в пресс-центре «Национальной службы новостей».
Как отметила Ломидзе, до конца текущего месяца власти Италии и Испании собираются обновить списки стран, чьих граждан они готовы принимать в качестве туристов. Существует вероятность, что в их числе окажется и Россия.
«По предварительной неподтвержденной информации, Россия может войти в список тех стран, которые Италия и Испания готовы будут принимать с определенного момента», — отметила Ломидзе, подчеркнув, что точные даты пока неизвестны.
На том же брифинге она заявила, что запуск международного авиасообщения в России, прерванного во время пандемии коронавируса, может состояться ближе к концу лета. По словам Ломидзе, в ближайшее время будет принято решение о списке стран, с которыми Россия поэтапно начнет восстанавливать авиаперевозки.
10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.