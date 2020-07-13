Появились новые данные о сроках запуска международного авиасообщения в России

Международное авиасообщение, приостановленное из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, может быть запущено в России в конце июля или начале августа. Новые данные о сроках появились у информированного источника, передает в понедельник, 13 июля, «Интерфакс».

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время российская сторона ведет переговоры с иностранными партнерами, соответствующие предложения были направлены властям более десяти стран.

«15 июля не является датой возобновления авиасообщения. Это, скорее, некий ориентир (...), к которому привязаны переговоры», — подчеркнул источник, отметив, что возобновить перелеты к этому сроку, скорее всего, не удастся «технически».

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10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

При этом днем ранее «Интерфакс» также со ссылкой на источник сообщил, что МИД, Роспотребнадзор и Росавиация готовят список стран, куда в первую очередь планируется запустить рейсы из России. По данным собеседника агентства, знакомого с письмом в адрес Минтранса и Росавиации, в перечень вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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