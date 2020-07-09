Россия в два этапа откроет международное авиасообщение

МИД России, Роспотребнадзор и Росавиация готовят список стран, с которыми планируется возобновить авиасообщение на первом этапе, прерванное из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в протоколе заседания оперативного штаба, документ имеется в распоряжении «Интерфакса», его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Согласно документу, Роспотребнадзор изначально изложит критерии оценки эпидемиологической ситуации в конкретных зарубежных странах и согласует их с МИД России и Росавиацией, после чего всем заинтересованным ведомствам необходимо будет разработать алгоритм запуска авиасообщения.
Затем все предложения будут представлены правительству. При этом Минтрансу поручено оценить готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения с государствами и увеличению пассажиропотока. Известно, что срок по поручениям уже вышел — в документе отмечена дата 8 июля.
Отмечается, что в Минтрансе и Росавиации не стали комментировать указанную информацию.
О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.
Предполагается, что первыми могут возобновиться полет в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ. Окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть восстановлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.