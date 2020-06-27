Россиянам назвали сроки открытия авиасообщения со странами дальнего зарубежья

Россия откроет авиасообщение со странами дальнего зарубежья не раньше августа. Соответствующие сроки в субботу, 27 июня, назвал в беседе с «Интерфаксом» информированный источник.

Как отметил собеседник агентства, в июле могут возобновиться полеты только в страны СНГ, поскольку там стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

«Возобновление полетов за границу обусловливается в первую очередь эпидемиологической обстановкой. Для этого проводится оценка эпидемиологической ситуации в каждом конкретном государстве назначения», — отметил источник.

Накануне в Минтрансе России объявили, что международное авиасообщение, прерванное на фоне введенных из-за коронавируса ограничений, может быть возобновлено в июле текущего года. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, запуск полетов из России за границу состоится лишь после того, как будет обеспечена безопасность авиаперелетов внутри страны.

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О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.

Предполагается, что первыми могут возобновиться полет в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ. Окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть восстановлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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