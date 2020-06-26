Минтранс объявил сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение, прерванное на фоне введенных из-за коронавируса ограничений, может быть возобновлено в июле текущего года. Такие сроки объявили в Минтрансе России, передает в пятницу, 26 июня, РИА Новости.

По словам главы ведомства Евгения Дитриха, запуск полетов из России за границу состоится лишь после того, как будет обеспечена безопасность авиаперелетов внутри страны.

«Я выражал надежду, что такое открытие возможно в июле... Надежда еще жива. После того как мы убедимся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана», — заявил министр.

25 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил о том, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России. В частности, начать снятие ограничений планируется со стран ближнего зарубежья. При этом в полеты в остальные государства планируется возобновлять индивидуально, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.

Предполагается, что первыми могут возобновиться полет в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ. Окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть восстановлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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