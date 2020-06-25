В России предложили план по возобновлению международного авиасообщения

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

В частности, начать снятие ограничений планируется со стран ближнего зарубежья. При этом в полеты в остальные государства планируется возобновлять индивидуально, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Официальный комментарий по этому поводу в ведомстве не дали.

Как сообщает издание, соответствующее письмо направлено в Роспотребнадзор, а также в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. В секретариате Голиковой ответили, что вопрос возможного открытия авиасообщения рассматривается. Однако окончательные решения будут приняты с учетом договоренностей с другими странами.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране. Однако конкретные сроки он не уточнил.

8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками. Границы страны оставались закрытыми с конца марта, исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

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