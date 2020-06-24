Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране. Такое условие назвал россиянам вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Обстановка будет позволять — и будем открываться», — отметил он. Однако конкретные сроки Борисов не уточнил.

Ранее сообщалось, что российским туристам предсказали скорое открытие границ для путешествий. Существует вероятность того, что россияне смогут улететь отдыхать за границу уже в июле, уточнил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками.

Границы страны оставались закрытыми с конца марта, исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

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