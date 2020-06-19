Россиянам предсказали скорое открытие международных границ

Российским туристам предсказали скорое открытие границ для путешествий. Предварительные сроки обозначил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в интервью НСН.
По словам Игнатьева, существует вероятность того, что россияне смогут улететь отдыхать за границу уже в июле.
«Я считаю, что уже во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы, (...) на них полетят и туристы», — сказал он, добавив, что сначала речь будет идти об ограниченном списке стран.
Ранее приближающееся открытие международных границ спрогнозировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным главы АТОР Майи Ломидзе, открытие авиасообщения с зарубежными странами будет проходить как минимум в два этапа.
«Первый этап — с 15 июля — касается в основном стран ближнего зарубежья. Следующий этап — ориентировочно с 1 августа, список стран будет расширяться в зависимости от эпидемиологической ситуации», — рассказала Ломидзе.
Она подчеркнула, что изначально границы откроются для граждан, планирующих поездки с любыми целями, кроме туристических. К какому сроку перелеты станут доступны для желающих путешествовать, пока неизвестно.
8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками.
Границы страны оставались закрытыми с конца марта, исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.