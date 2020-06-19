Раскрыто мнение россиян об открытии международных границ

Большинство россиян (44,4 процента) считают, что открытие международных границ после спада распространения коронавируса будет краткосрочным из-за второй волны пандемии. Своим мнением они поделились с сервисом бронирования путешествий OneTwoTrip. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, аналитики выяснили, что около трети опрошенных (32 процента) в целом настроены позитивно по отношению к будущим поездкам после длительного режима самоизоляции и заявили, что для ничего не изменится. При этом, 20 процентов респондентов уверены, что «как раньше уже не будет».

Также стало известно, что 42 процента отечественных туристов в случае необходимости готовы отложить свои зарубежные путешествия до конца года. В то же время 18,5 процента россиян категорически не согласны оставаться внутри страны в ближайшие шесть месяцев и желают улететь, как только это будет возможно.

В мае стало известно, что большинство российских туристов готовы воздержаться от путешествий и соблюдать введенный на фоне пандемии коронавируса режим изоляции столько, сколько потребуется. Доля таких россиян оценивается в 52,1 процента. При этом 17 процентов считают, что приемлемый срок ожидания — до одного года.

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