Оценена доля российских туристов с «терпением на исходе» из-за режима изоляции

Большинство российских туристов готовы воздержаться от путешествий и соблюдать введенный на фоне пандемии коронавируса режим изоляции столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, доля таких россиян оценивается в 52,1 процента. При этом 17 процентов считают, что приемлемый срок ожидания — до одного года. В то же время 16,4 процента респондентов заявляют, что «терпение уже на исходе», так как их предел нахождения в изоляции — два месяца.

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В свою очередь 7,2 процента и 7,3 процента участников исследования рассказали, что могут обходиться без путешествий три-четыре месяца или до полугода соответственно.

29 мая сообщалось, что российские туристы массово принялись искать билеты в путешествия несмотря на режим изоляции, введенный на фоне пандемии коронавируса. 46,1 процента респондентов хотели бы отправиться в поездку уже в июле текущего года. 29,2 процента надеются отдохнуть в августе, а 16,3 процента опрошенных планируют отпуск на сентябрь.

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