Россияне массово бросились искать билеты в отпуск в изоляции

Российские туристы массово бросились искать билеты в путешествия несмотря на режим изоляции, введенный на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса бронирования билетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, 46,1 процента респондентов хотели бы отправиться в поездку уже в июле текущего года. 29,2 процента надеются отдохнуть в августе, а 16,3 процента опрошенных планируют отпуск на сентябрь.

Наиболее популярными направлениями среди участников исследования оказались российские курорты (57,9 процента), Турция (3,4), Испания (2,3), США (2,1) и Италия (1,9). Кроме того, 71 процент туристов, которые заранее приобрели авиабилеты на текущий год, уверены, что смогут осуществить забронированную поездку.

27 мая сообщалось, что российские туристы назвали самый желанный летний отдых после спада пандемии коронавируса и снятия введенных на ее фоне ограничений. Большинство россиян хотели бы отправиться в отпуск на море — за такой вариант проголосовал 61 процент респондентов.

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