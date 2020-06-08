Россиянам пообещали «неотвратимо приближающийся» отдых за границей

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе пообещала россиянам «неотвратимо приближающийся» отдых за границей. Об этом она рассказала в интервью Sputnik.

По ее словам, открытие авиасообщения с зарубежными странами будет проходить как минимум в два этапа. «Первый этап — с 15 июля — касается в основном стран ближнего зарубежья. Следующий этап — ориентировочно с 1 августа, список стран будет расширяться в зависимости от эпидемиологической ситуации», — пояснила она.

При этом пока неизвестно, в какой из сроков будут открыты границы для желающих путешествовать россиян. Ломидзе подчеркнула, что в настоящее время речь идет о возможности поездкок с любыми целями, кроме туристических. «Думаю, это напрямую будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Но отмечу, что отдых в зарубежных странах медленно, но неотвратимо приближается», — заключила глава АТОР.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками. Границы России оставались закрытыми с конца марта.