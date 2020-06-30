Минтранс раскрыл детали плана по запуску международного авиасообщения

В Минтрансе России раскрыли детали плана по возобновлению международного авиасообщения, прерванного из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передает «Интерфакс».

По его словам, зарубежные авиарейсы, в первую очередь, могут быть запущены в страны СНГ. «Возможно, мы сможем начать туда перелеты раньше, чем общую международку», — пояснил министр.

Дитрих также сообщил, что по данному вопросу в настоящее время ведутся переговоры с Росавиацией.

26 июня глава Минтранса обозначил возможные сроки восстановления международных пассажирских авиаперевозок. По его словам, это может произойти уже в июле текущего года — лишь после того, как будет обеспечена безопасность авиаперелетов внутри страны.

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О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.

Предполагается, что первыми могут возобновиться полет в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ. Окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть восстановлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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