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В России описали туристический сезон после открытия границ

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия готовится к открытию границ, однако эксперты считают, что спасти летний туристический сезон на выездных направлениях уже не удастся и внутреннему туризму он конкуренции не составит. Такое будущее туристического сезона описали «Известия».

Как заявила директор по маркетингу сети «1001 тур» Мария Лещева, открытие границ уже не спасет сезон, поскольку страны, которые являются кандидатами на открытие границ, никак не отражают туристический спрос. «К тому же речь идет о регулярных рейсах, а не чартерах, что означает ограниченный объем перевозки», — заметила она.

По ее словам, даже открытие Европы для россиян не спасет сезон, поскольку туристам потребуется немало времени для того, чтобы получить справки или сертификаты здоровья.

При этом исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин уточнил, что разрешение посещать зарубежные страны с целью туризма появится в последнюю очередь. В связи с этим, скорее всего, туристический сезон в этом году не восстановится, считает он.

Кроме того, эксперты заявили, что нет четкого понимания, какие курорты будут открыты и будут ли доступны в августе, чтобы успеть захватить летний сезон. «Важно учитывать и возможности самих туристов. Очень большая их часть уже отправилась отдыхать на российские курорты», — пояснили в пресс-службе ANEX Tour.

В целом, большинство экспертов считают, что туристической индустрии придется смириться с провальным летним сезоном.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что процесс снятия введенных на фоне пандемии ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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