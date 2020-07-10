В России разработали матрицу возобновления международного авиасообщения

В Росавиации разработали матрицу поэтапного возобновления международного авиасообщения во время пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщается на сайте ведомства.

План восстановления перелетов, разработанный на основе рекомендаций Международной организации гражданской авиации и Всемирной организации здравоохранения с учетом позиции органов власти, будет состоять из нескольких этапов.

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Первый этап будет предусматривать открытие авиасообщения с государствами с наиболее благоприятной эпидемиологической ситуацией — работа с ними будет строиться «на основе взаимности». «Росавиация уже направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями взаимного возобновления международных рейсов. Авиационные власти отдельных государств направили ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение», — говорится в сообщении.

Воздушное сообщение с другими странами будет восстанавливаться с учетом их эпидемиологической обстановки, а с некоторыми из них — после того, как власти этих государств снимут ограничения на въезд граждан России. Транзитные перевозки будут восстанавливаться «по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан», подчеркивается в сообщении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что процесс снятия введенных на фоне пандемии ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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